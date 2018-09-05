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Хейли назвала РФ и Китай препятствиями для денуклеаризации КНДР

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Фото: TASS/ZUMA/Lev Radin
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Россия и Китай создают препятствия на пути к полной денуклеаризации Северной Кореи. С таким заявлением выступила постпред США при ООН Никки Хейли 4 сентября.

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«Россия и Китай продолжают создавать проблемы, в том числе в работе комитета 1718 (по соблюдению санкций против КНДР — Ред.)», — цитирует постпреда агентство «РИА Новости».

Вместе с этим Хейли отметила, что США и Южная Корея «продолжают контактировать по санкциям против КНДР».

В начале августа СМИ узнали, что северокорейские власти отвергли предложения США по ядерному разоружению и отказались от создания графика денуклеаризации.

Через несколько дней спутниковые снимки показали, что Пхеньян приостановил демонтаж объектов на космодроме Сохэ.

12 июля на первом в истории саммите США–КНДР в Сингапуре лидеры двух стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын условились, что Пхеньян будет стремиться к полному ядерному разоружению полуострова, а Вашингтон предоставит гарантии безопасности. 

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