Праздник к ним приходит

Представительная делегация правящей сирийской партии «Баас» приглашена на празднование 70-й годовщины основания КНДР. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «Баас». Там отметили, что, помимо участия в праздничных мероприятиях, сирийские политики проведут переговоры с функционерами Трудовой партии Кореи и обсудят ситуацию в Сирии и КНДР. Участие своего представителя в торжествах подтвердил и Пекин: в Пхеньян отправится третий в партийной иерархии КНР человек.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе сирийской партии «Баас», делегация сирийского правительства во главе с заместителем генсека партии Хилялем аль-Хилялем в понедельник вечером отправилась в Пхеньян на празднование 70-летия Северной Кореи по приглашению правящей Трудовой партии Кореи.

В делегацию также вошли министр строительства и общественных работ САР Хусейн Арнус и глава комитета профсоюзов Сирии Хода аль-Хомси.

С учетом того, что главные торжества по случаю 70-летия КНДР пройдут 9 сентября, у сирийской делегации будет время на двусторонние переговоры с северокорейскими визави. На них, согласно сообщению «Баас», стороны затронут вопрос укрепления двусторонних отношений, а также расскажут о последних изменениях в Сирии и Северной Корее. Кроме того, будет обсуждаться восстановление инфраструктуры арабской республики.

Не исключено, что одной из тем станет обсуждение возможного визита в КНДР президента Сирии Башара Асада. В начале июня северокорейские СМИ сообщали, что он готовится приехать в Пхеньян с государственным визитом, не уточняя сроки. Пока, однако, эти планы так и не были реализованы.

Ранее в СМИ проходила информация, что руководство КНДР в лице ее лидера Ким Чен Ына приглашало на 70-летие основания республики и российского лидера Владимира Путина. Однако, как заявил на этой неделе его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент РФ в Пхеньян не приедет.

Не будет присутствовать на праздновании и председатель КНР Си Цзиньпин, хотя все последние недели пресса утверждала, что такой визит крайне вероятен. 4 сентября китайское телевидение сообщило, что вместо главы КНР к соседям отправится председатель постоянного комитета Всекитайского совета народных представителей Ли Чжаньшу, третий в иерархии ЦК политбюро человек.

Впрочем, вполне вероятно, что сирийская и китайская делегации будут далеко не единственными высокопоставленными иностранными гостями на празднике в Северной Корее. Несколько недель назад все крупные турфирмы, работающие на северокорейском рынке, получили уведомление о заморозке на сентябрь выдачи туристических виз. Эксперты восприняли это как косвенное подтверждение того, что годовщина основания КНДР будет не просто отмечена с размахом, но и пройдет в присутствии VIP-гостей.

А посмотреть гостям будет на что. Как ожидается, главным гвоздем торжества станет военный парад, а также массовые игры, известные в Корее как фестиваль «Ариран». О том, что власти страны после пятилетнего перерыва собираются возобновить традицию проведения музыкально-гимнастического представления со 100 тыс. участников, в Пхеньяне дали понять в марте этого года. Стоит отметить, что «Ариран» включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое грандиозное в мире шоу.