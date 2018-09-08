Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала санкции против КНДР драконовскими, сообщает «РИА Новости».

«Таких жестких, я бы сказала, драконовских санкций, какие на протяжении последнего времени вводились и вводятся против Северной Кореи, наверное, мировая практика не знает. И несмотря на эти драконовские санкции страна живет, руководитель государства сделал всё возможное, опираясь на свой трудолюбивый народ, чтобы экономика развивалась, чтобы улучшалась жизнь людей, и определенные позитивные изменения происходят...», — заявила Матвиенко журналистам в субботу.

Также представитель Совфеда отметила, что проблему можно решить мирным путем.

«Никакие санкции не поставят ни один народ на колени, невозможно решить ни одну проблему ограничениями, рестрикциями, санкциями. Только политико-дипломатические переговоры, только мирный путь решения. Всё остальное деструктивно, и нельзя для утверждения собственных амбиций ставить население в тяжелую гуманитарную ситуацию», — пояснила парламентарий.

8 сентября состоялась встреча Матвиенко с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По ее словам, северокорейский лидер стремится к миру, делая для этого «всё возможное и невозможное», а также настроен на объединение двух Корей.

6 сентября сообщалось, что Минфин США ввел санкции против северокорейской компании Korea Expo Joint Venture и гражданина КНДР Пак Джен Кека, подозреваемых в причастности к масштабным кибератакам. В августе под ограничения попали в том числе северокорейская фирма Ungum и гражданин КНДР Ли Чен Вон.

22 июня президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Пхеньяна. КНДР критикуют за ее ядерную и ракетную программы, а также другие нарушения, включая отмывание денег, кибератаки и нарушение прав человека.