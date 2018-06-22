США на год продлили санкции против КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на год продлил санкции против Северной Кореи, сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении американкой администрации говорится, что ограничительные меры, как и ранее, направлены против ядерной и ракетной программы КНДР, а также других предполагаемых нарушений Пхеньяна, включая отмывание денег, кибератаки и нарушение прав человека.

12 июня в Сингапуре состоялись первые в истории переговоры лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Стороны подписали совместный документ, в котором говорится об обязательствах КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон в обмен на это предоставляет гарантии безопасности.

Как стало известно позднее, в ходе того же саммита американский лидер заявил северокорейскому коллеге, что намерен снять санкции с Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений.

21 июня Трамп заявил, что власти КНДР ликвидировали четыре крупных испытательных полигона, а также прекратили ракетные пуски.