Прямой эфир

США на год продлили санкции против КНДР

0
Фото: Global Look Press/Manfred Vollmer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на год продлил санкции против Северной Кореи, сообщается на сайте Белого дома.

Операция Ын
В Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР

В заявлении американкой администрации говорится, что ограничительные меры, как и ранее, направлены против ядерной и ракетной программы КНДР, а также других предполагаемых нарушений Пхеньяна, включая отмывание денег, кибератаки и нарушение прав человека.

12 июня в Сингапуре состоялись первые в истории переговоры лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Стороны подписали совместный документ, в котором говорится об обязательствах КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон в обмен на это предоставляет гарантии безопасности.

Как стало известно позднее, в ходе того же саммита американский лидер заявил северокорейскому коллеге, что намерен снять санкции с Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений.

21 июня Трамп заявил, что власти КНДР ликвидировали четыре крупных испытательных полигона, а также прекратили ракетные пуски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Япония прекратит учения по эвакуации на случай запуска ракет КНДР
Трамп рассказал о ликвидации четырех испытательных полигонов в КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017