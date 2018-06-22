Япония прекратит учения по эвакуации на случай запуска ракет КНДР

Японские власти приняли решение прекратить проведение массовых учений по эвакуации населения в случае запуска баллистических ракет с территории Северной Кореи. Об этом в пятницу заявил генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Мы отменяем учения по эвакуации, которые планировались в 2018 финансовом году в девяти префектурах страны», — сообщил Суга на пресс-конференции в пятницу.

Правительство Японии обосновало свое решение тем, что вероятность запуска ракет со стороны КНДР, по расчетам японских специалистов, на данный момент крайне мала. В кабмине напомнили, что северокорейские власти в последнее время активно поддерживают диалог по вопросу о денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее власти США и Южной Кореи договорились приостановить совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове.