Трамп рассказал о ликвидации четырех испытательных полигонов в КНДР

Власти КНДР ликвидировали четыре крупных испытательных полигона. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 21 июня на совещании в Белом доме.

По его словам, Пхеньян также прекратил ракетные пуски.

«Они прекратили пуски ракет, в том числе и баллистических... Они уже уничтожили... четыре из своих крупнейших полигонов для проведения испытаний», — приводит слова американского лидера ТАСС.

20 июня стало известно об обещании лидера КНДР Ким Чен Ына на встрече с президентом США уничтожить главные площадки по испытанию ракетных двигателей.

Среди объектов фигурировал полигон Сохэ на западе страны. По данным Reuters, Пхеньян использовал объект для проведения тестов жидкостных двигателей для баллистических ракет большой дальности.

Исторический саммит Трампа и Ким Чен Ына состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров лидеры подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности.