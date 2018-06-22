РФ проведет консультации с КНДР по созданию совместной инфраструктуры

Глава Минвостокразвития Александр Козлов рассказал, что Россия проведет консультации с КНДР по строительству совместной инфраструктуры.

«По линии КНДР в конце июня на Дальнем Востоке состоятся консультации экспертов по строительству инфраструктуры», — сказал министр «РИА Новости».

Также он сообщил, что ведомство подготовило программу российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

«В документе зафиксированы цели по торговле и инвестициям, с четкой ответственностью и сроками по каждому направлению. Подписание данного документа планируется в присутствии глав России и КНР», — сказал Козлов.

Он добавил, что до Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке должно состояться заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между российским Дальним Востоком и северо-востоком Китая.

Президент России Владимир Путин в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию. По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, в качестве одной из потенциальных площадок фигурирует Восточный экономический форум.