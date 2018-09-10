Матвиенко обозначила сроки визита Ким Чен Ына в Россию

Официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться до конца года, в зависимости от графика президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Он намерен откликнуться на приглашение президента РФ, и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича, он готов приехать в Россию с визитом. Я по итогам поездки доложу. Я надеюсь, что в ближайшее время, до конца года такой визит состоится», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».

Матвиенко прибыла в Северную Корею с визитом 7 сентября. Она посетила военный парад в Пхеньяне в честь 70-й годовщины образования КНДР и провела встречу с Ким Чен Ыном. По словам спикера, переговоры пошли в дружелюбной обстановке.

Северокорейскому лидеру было передано послание президента РФ, после чего он подтвердил готовность отправиться с визитом в Россию и отметил огромную роль Москвы в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

В воскресенье сообщалось, что СМИ узнали содержание письма Путина Ким Чен Ыну.