Стало известно содержание послания Путина Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР поздравления с 70-й годовщиной основания республики и выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений двух стран. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Примите искренние поздравления по случаю 70-й годовщины образования КНДР. С удовольствием отмечаю дружественный характер отношений, существующих между Российской Федерацией и КНДР», –– приводит агентство текст послания.

Кроме того, российский лидер отметил развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна в различных сферах и областях.

«Это в полной мере отвечает интересам народов наших государств, идет в русле укрепления стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом», –– говорится в телеграмме.

9 сентября в Пхеньяне пройдет парад в честь 70-летия образования КНДР. В пятницу в республику с визитом прибыла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она провела встречу с Ким Чен Ыном и передала ему послание президента РФ. Северокорейский лидер, в свою очередь, заявил о готовности отправиться с визитом в Россию.

Свою встречу с Ким Чен Ыном Матвиенко охарактеризовала как очень дружелюбную и назвала главу КНДР «человеком с юмором».