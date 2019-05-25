Свободно, бесплатно, но не везде: в России вступили в силу новые правила рыбалки

С этого года в России вступили в силу новые правила любительской рыбалки. Авторы поправок в федеральное законодательство говорят, что нововведения должны помочь в борьбе с браконьерством и одновременно обеспечить соблюдение интересов рыбаков-любителей. В чем это выражается на практике и о каких ограничениях последним стоит знать, в преддверии начала летнего сезона и снятия нерестового запрета разбирались «Известия».

«Это для людей»

Закон «О любительском рыболовстве» был принят в декабре 2018-го и вступил в силу с начала 2019 года. При этом обсуждать его начали намного раньше — первое чтение в Госдуме документ прошел еще в 2013-м.

Как объясняли депутаты, представители заинтересованных ведомств и сами рыболовы, комментировавшие принятие закона, новые нормы призваны, с одной стороны, помочь в борьбе с браконьерством — например, ввести критерии, по которым добросовестного любителя можно отличить от тех, кто нелегально вылавливает большие объемы рыбы для последующей продажи. А с другой — защитить права простых любителей рыбалки, оговорив для них свободный и бесплатный доступ к большей части водоемов (тут, правда, не обходится без ограничений).

рыбалка Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Это делается для людей, чтобы они имели возможность пользоваться дарами природы. Закон долго обсуждался, проходили слушания и встречи. Вопросы по этой тематике люди поднимали — и в обществе, и в Госдуме. Эти законы направлены только на пользу людей. Они необходимые и нужные, их ждали», — ранее заявлял член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Антошкин.

Согласно тексту документа, под любительской рыбной ловлей подразумевается всё, что исключает возможное получение дохода от улова. По закону, это «деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов (…) осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».

Новый закон также закрепляет полный или частичный запрет на использование всевозможных вспомогательных средств, которые обычно используются для массового вылова, — в том числе электроудочек, сетей и эхолотов.

Всего, по подсчетам депутатов, нововведения затрагивают интересы более 20 млн рыбаков-любителей.

Разной меркой мерить

Одно из главных новшеств для обычных рыболовов — введение ограничений на объемы выловленной в течение дня рыбы, улов теперь придется взвешивать. Таким образом, рассчитывают законодатели, можно будет провести границу между любителями и браконьерами.

До сих пор, объяснили «Российской газете» в Росрыболовстве, такой максимальной планки в России не предполагалось — и получалось, что если человек не нарушал другие требования (например, запрет на ловлю рыбы в период нереста, на территории нацпарков или заповедников, или на рыбалку с использованием запрещенных средств), то уличить его в попытке составить конкуренцию промысловикам было практически невозможно.

рыбалка Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

В большинстве регионов максимальная суточная норма будет составлять 5 кг, но единых требований нет — лимиты устанавливаются приказами Минсельхоза для рыбохозяйственного каждого бассейна. Их в России восемь: Азово-Черноморский, Байкальский, Волжско-Каспийский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Западно-Сибирский, Западный и Северный.

Сколько разрешат ловить, зависит от запасов рыбы (в том числе отдельных ее видов), поэтому даже внутри одного бассейна в некоторых случаях ограничения могут меняться от региона к региону. Кроме того, в некоторых случаях могут действовать дополнительные оговорки, касающиеся отдельных видов рыбы, — например, в Курской области можно ловить не больше пяти килограммов в сутки, но дополнительные ограничения введены для ловли судака: не больше трех штук в день.

Проверить, какие правила действуют в отношении водоема, на котором вы собираетесь рыбачить, можно в территориальных отделениях Росрыболовства.

Если же под конец дня удалось поймать особенно крупную рыбу, в том числе превышающую по весу заявленные нормы, ее можно будет сохранить (но «поверх» этого ловить в этот день уже нельзя). В любом случае в буквальном смысле сворачивать удочки после того, как «весовая» норма была выполнена, необязательно — просто весь улов нужно будет сразу отпускать.

рыбаки Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Если иное не установлено правилами рыболовства, разрешается осуществлять любительское рыболовство с возвращением живых добытых (выловленных) водных биоресурсов в среду их обитания», — говорится в п. 3 ст. 7 нового закона о так называемом принципе «поймал — отпусти».

Без электроудочек и аквалангов

Есть и другие ограничения, но большинство из них касается всевозможных дополнительных орудий лова (в основном массового), использование которых было запрещено и раньше.

Так, рыбакам-любителям нельзя использовать для ловли рыбы сети, химические средства, взрывчатые вещества и ток. Кроме того, нельзя пользоваться эхолотами, вести подводную охоту в местах массового скопления людей — это ограничение вводится из соображений безопасности, — и спускаться под воду с аквалангом (если речь идет именно о рыбалке).

Использование взрывчатых веществ и химикатов классифицируется как уголовное преступление, поэтому нарушителей может ждать серьезный штраф или лишение свободы.

«Согласно ст. 256 УК, незаконный вылов водных биологических ресурсов с применением взрывчатых и химических веществ наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок», — отмечается на сайте Госдумы.

рыбалка Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

За нарушение других правил наказание будет не настолько строгим — физлицам придется заплатить административный штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей, правда, инспекторы могут конфисковать судно и «орудие добычи». Об этом говорится в ст. 8.37 КоАП РФ, регламентирующей ответственность за нарушение правил охоты и рыболовства.

Спортсменам и сибирякам

Учитывалась также культурная и историческая специфика отдельных регионов. Например, для Дальнего Востока, Севера и Сибири, где рыбалка входит в число традиционных промыслов (и по-прежнему остается одним из основных занятий для многих местных жителей — выловленную рыбу они не только продают, но и запасают на зиму), вводятся особые правила.

Установленные там нормы вылова больше, чем в среднем по России. По отдельным видам рыбы суточный лимит может достигать 50 или 100 кг. Кроме того, на Русский Север, Сибирь и Дальний Восток не распространяется запрет на использование сетей, но — с оговорками.

«Любительское рыболовство с применением сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов на водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, разрешается гражданам в целях удовлетворения личных потребностей в периоды добычи (вылова) водных биоресурсов, определенные правилами рыболовства, предусмотренными статьей 8 настоящего Федерального закона, после учета и обязательной поштучной маркировки таких орудий добычи (вылова) водных биоресурсов», — говорится в п. 2 ст. 9 нового закона.

рыбалка Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Нанесенная на сети маркировка должна включать в том числе полное имя владельца, а также характеристики орудия лова. Вести специальный реестр, в который будут заноситься сети и другие орудия лова, должны территориальные органы федерального органа исполнительной власти, отвечающего за оказание государственных услуг в этой сфере, то есть Росрыболовства.

Еще одно исключение сделано для рыболовов-спортсменов, которые участвуют в соревнованиях. Для них ни в одном из регионов страны ограничения по суточному объема вылова действовать не будут. Они смогут ловить рыбы столько, сколько захотят, но при условии, что организаторы заранее предупредили официальные органы о соревнованиях, а сами состязания были включены в региональный или федеральный календарный план физкультурных мероприятий.

Бесплатно и без разрешения

Зато рыбаки-любители должны получить возможность бесплатно рыбачить на большинстве водоемов, находящихся в общем пользовании. Именных разрешений, введение которых обсуждалось на протяжении последних лет (с такой инициативой выступали в правительстве РФ), оформлять для любительской рыбалки точно не придется. Во втором чтении от этого требования решено было отказаться, поскольку использование разрешения подразумевало необходимость взимать дополнительную плату с рыбаков и вообще, как объяснили депутаты, потенциально ограничивало их свободу.

«Мы пришли к соглашению со всеми заинтересованными ведомствами, что нельзя вводить именные разрешения. По той простой причине, что мы, с одной стороны, стараемся сделать абсолютно свободную бесплатную рыбалку, а именные разрешения — это все-таки документ, за который нужно платить деньги, и ни в коем случае мы не должны противоречить сами себе, рыбалка у нас действительно должна быть по-настоящему бесплатной и свободной», — пояснил ТАСС глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ограничивается рыбалка на так называемых землях обороны и безопасности, а также на территории особо охраняемых природных территорий (их список можно посмотреть, например, здесь), а также в некоторых других случаях, когда речь идет о требованиях федерального законодательства.

рыба Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Также в ближайшее время практически полностью исчезнут так называемые РПУ — рыбопромысловые участки, за доступ к которым с рыбаков нередко требовали деньги. Собственно, отказ от них был заложен еще в самой первой редакции закона, в итоге формулировку несколько смягчили — теперь РПУ сохраняются только в тех же «рыбных» регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока, в основном на реках, где обитают особенно ценные породы рыб. Интересы любителей рыбной ловли это не затрагивает, настаивают в Госдуме. Тем более что, как ранее заявлял глава профильного комитета, рыбачить на таких участках тоже разрешено, но исключительно по принципу «поймал — отпусти». Не считая этих регионов, по всей стране институт рыбопромысловых участков должен полностью исчезнуть к концу 2020 года.

Полностью запрещено рыбачить на специальных водоемах, которые используются для промышленного выращивания аквакультуры: в них в том числе может быть «переквалифицировано» часть РПУ. Правда, глава Союза рыболовов Московской области Борис Мазалецкий ранее обратил внимание, что решение это для рыбаков может быть неоднозначным.