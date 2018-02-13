Российские рыбаки поставили рекорд

Прошлый год стал рекордным для российских рыбаков. Объем вылова был максимальным за последние 20 лет. Федеральное агентство по рыболовству оценивает добычу водных биоресурсов в 2017 году в 4,9 млн т. В нынешнем году ведомство планирует выйти на уровень 5 млн т. Об этом было объявлено на встрече председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителем агентства — заместителем министра сельского хозяйства Ильей Шестаковым.

Производство аквакультуры, по словам замминистра, активно ведется в Карелии, Краснодарском крае и Крыму. Хорошо развивается эта отрасль в Западной Сибири, на Дальнем Востоке. В прошлом году на конкурсной основе разыграно дополнительно порядка 150 тыс. га водных площадей. За год валовой оборот отрасли вырос на 7%, объем экспорта рыбной продукции увеличился на 17% в стоимостном выражении.

— Мы всё меньше поставляем сырье и все больше занимаемся переработкой. Это производство филе, рыбной муки, даже на экспорт. Динамика еще не такая положительная с точки зрения поставок переработанной продукции на экспорт, но постепенно мы наращиваем производство, — доложил Илья Шестаков.

В конце прошлого года на общественное обсуждение была вынесена Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года. Цели в документе ставятся достаточно амбициозные — среднегодовой рост не менее 5%, удвоение вклада отрасли в ВВП к 2030 году. В документе сформулированы пять масштабных инвестиционных программ, их реализация должна привлечь более 600 млрд рублей частных инвестиций в 2018–2025 годах.

В частности, стратегия предусматривает масштабное обновление флота для промысла минтая, трески, пикши и иных видов рыб, строительство серии береговых предприятий по производству рыбной продукции с высокой добавочной стоимостью. Этот вопрос также обсуждался на встрече председателя правительства с Ильей Шестаковым.

— Есть одна важная программа, которая связана с созданием нового рыболовного флота за счет инвестиционных квот. Мы с вами говорили здесь, в Москве, и на выездных совещаниях, говорили с представителями отрасли, что работает, что не работает. Что удалось сделать? Мы знаем, состояние судов во многих пароходствах, у многих судовладельцев весьма и весьма среднее, если не сказать хуже, — поинтересовался Дмитрий Медведев.

По словам замминистра, уже подано 68 заявок на добычу водных биоресурсов в рамках указанной программы.

— Не все заявки, к сожалению, соответствовали требованиям. 56 было отобрано, будет построено 33 новых судна на отечественных верфях: шесть для Дальнего Востока и 27 для Северного бассейна. Практически на всех из них предусмотрена высокотехнологичная переработка , — доложил руководитель Росрыболовства.

Эти проекты будут законтрактованы на отечественных верфях, среди которых Выборгский судостроительный завод, Адмиралтейские верфи, завод «Янтарь». На последнем уже началось строительство семи судов. Часть будет заказана на частных верфях, которые не входят в систему Объединенной судостроительной корпорации.