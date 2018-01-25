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Приморские спасатели ищут подавшее сигнал бедствия рыболовецкое судно

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Спасатели в Приморье ищут рыболовецкое судно «Восток» с 21 человеком на борту, аварийный буй которого сработал утром 25 января.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Уточняется, что срабатывание радиобуя произошло в 200 км южнее мыса Гамова в Японском море.

В район поиска убыл сторожевой пограничный корабль береговой охраны и вылетели вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС и вертолет Минобороны РФ МИ-8 МТВ. К выходу также готовится морской спасательный буксир.

В середине января сообщалось, что у берегов Японии обнаружили деревянную шхуну с телами семерых погибших, которую волнами прибило к побережью города Канадзава на острове Хонсю. По предварительным данным, судно было изготовлено в КНДР.

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