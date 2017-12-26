Российское грузовое судно получило сильный крен у берегов Британии

Российское грузовое судно «Механик Ярцев» получило крен у берегов Великобритании во время следования из Риги в Северную Ирландию.

На крупном судне водоизмещением 2,5 тыс. т находятся 13 членов экипажа. Помощь российским морякам оказывает британская береговая охрана.

«Береговая охрана оказывает помощь судну под российским флагом, получившему существенный крен недалеко от Портсмута. Всем 13 членам экипажа опасность не угрожает», — приводит «Газета.ру» сообщение береговой охраны.

Отмечается, что положение судна удалось стабилизировать, оно встало на якорь. Стабильность корабля поддерживает лоцманский катер.

Как сообщает «РИА Новости», российское посольство в Лондоне поддерживает связь с британскими властями и выясняет детали происшествия.

«Мы на связи с властями для выяснения деталей ситуации. Сообщений о том, что жизни и здоровью экипажа судна что-либо угрожает, не имеется», — сообщил представитель посольства.

26 декабря портал iz.ru сообщил, что военный корабль Королевского ВМФ Великобритании проследовал за российским фрегатом «Адмирал Горшков» в Северное море. Инцидент произошел около территориальных вод Британии.