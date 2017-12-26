Прямой эфир

Британский военный корабль проследовал за фрегатом ВМФ России

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корабль Королевского ВМФ Великобритании сопроводил российский фрегат «Адмирал Горшков». Корабль HMS St Albans последовал за российским военным судном в Северном море, это произошло около территориальных вод королевства.

Сопровождение началось 23 декабря, британский корабль следовал за «Адмиралом Горшковым» в течение всех рождественских праздников, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Я не буду колебаться в вопросах защиты наших вод и не потерплю никаких форм агрессии», — так прокомментировал произошедшее представитель минобороны Гэвин Уильямсон, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что подводные лодки пятого поколения начнут поступать в МВФ РФ в 2030-е годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новейший китайский фрегат примет участие в регате в рамках ВЭФ
Французский фрегат Guepratte вошел в Черное море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017