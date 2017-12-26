Британский военный корабль проследовал за фрегатом ВМФ России

Военный корабль Королевского ВМФ Великобритании сопроводил российский фрегат «Адмирал Горшков». Корабль HMS St Albans последовал за российским военным судном в Северном море, это произошло около территориальных вод королевства.

Сопровождение началось 23 декабря, британский корабль следовал за «Адмиралом Горшковым» в течение всех рождественских праздников, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Я не буду колебаться в вопросах защиты наших вод и не потерплю никаких форм агрессии», — так прокомментировал произошедшее представитель минобороны Гэвин Уильямсон, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что подводные лодки пятого поколения начнут поступать в МВФ РФ в 2030-е годы.