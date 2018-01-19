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Российское судно с оборудованием для С-400 попало в шторм по пути в Китай

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев
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Российское судно, которое должно было доставить вспомогательные комплектующие для зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в Китай, попало в шторм. Часть оборудования была повреждена, сообщила официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева. 

Инцидент произошел еще в конце декабря 2017 года. Корабль вышел из порта Усть-Луга (Ленинградская область) и направился в Китай. В районе пролива Ла-Манш судно настиг шторм.

Корабль был вынужден вернуться в порт отправки. Воробьева отметила, что часть имущества была повреждена, ведется оценка ущерба.

«По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном отправлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено заказчику позднее», — приводит «РИА Новости» слова представителя ФСВТС.

Россия и Китай заключили контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в 2014 году. Ранее стало известно, что Москва отправила в Пекин первый полковой комплект.

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