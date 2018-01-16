Прямой эфир

Шхуна с телами семерых погибших человек найдена у берегов Японии

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тела семерых погибших были найдены у берегов Японии в деревянной шхуне, которую волнами прибило к побережью японского города Канадзава на главном острове страны Хонсю. По предварительным данным, судно было изготовлено в КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

На телах погибших были обнаружены значки с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также сигареты с надписями на корейском языке. В настоящее время полицейские совместно с представителями береговой охраны занимаются исследованием шхуны. По возможности специалисты намерены идентифицировать личности погибших и установить причины их смерти. Назначено проведение судмедэкспертизы.

Лодки и рыболовецкие шхуны северокорейских моряков регулярно прибивает к берегам Японии. По мнению наблюдателей, виной тому желание КНДР заработать валюту в условиях санкций: она продает китайским рыбакам право на ведение промысла у своих берегов. В результате местные рыбаки вынуждены плыть на простых деревянных лодках в отдаленные районы Японского моря, где их суда не выдерживают морской стихии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
КНДР хочет финансирование за возвращение похищенных японских граждан
Тела троих граждан КНДР обнаружили у берегов Японии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017