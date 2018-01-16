Шхуна с телами семерых погибших человек найдена у берегов Японии

Тела семерых погибших были найдены у берегов Японии в деревянной шхуне, которую волнами прибило к побережью японского города Канадзава на главном острове страны Хонсю. По предварительным данным, судно было изготовлено в КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

На телах погибших были обнаружены значки с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также сигареты с надписями на корейском языке. В настоящее время полицейские совместно с представителями береговой охраны занимаются исследованием шхуны. По возможности специалисты намерены идентифицировать личности погибших и установить причины их смерти. Назначено проведение судмедэкспертизы.

Лодки и рыболовецкие шхуны северокорейских моряков регулярно прибивает к берегам Японии. По мнению наблюдателей, виной тому желание КНДР заработать валюту в условиях санкций: она продает китайским рыбакам право на ведение промысла у своих берегов. В результате местные рыбаки вынуждены плыть на простых деревянных лодках в отдаленные районы Японского моря, где их суда не выдерживают морской стихии.