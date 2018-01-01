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КНДР хочет финансирование за возвращение похищенных японских граждан

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Фото: Global Look Press/Xinhua/KCNA
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Власти Северной Кореи хотят больше денег от Японии в обмен на возвращение похищенных северокорейской разведкой японских граждан.

С таким заявлением выступила японская газета «Майнити» в понедельник, 1 января.

«Ким Чен Ын не предпримет никаких действий, направленных на освобождение похищенных (японцев), пока Япония отчетливо не покажет ему большой мешок с деньгами», – цитирует ТАСС бывшего вице-консула КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо.

В Северной Корее могут находится несколько японских граждан, похищенных в 1970. Пхеньян признал факт похищений 13 граждан и пять из них вернул в 2002 году. Остальные были объявлены погибшими, но перебежчики из КНДР заявляют, что похищенные граждане Японии до сих пор живы.

4 декабря тела трех человек, которые предположительно являются гражданами КНДР, обнаружены в море у берегов японского города Цуруока (префектура Ямагата).

Лодки и рыболовецкие шхуны северокорейских моряков регулярно прибивает к берегам Японии. По мнению наблюдателей, виной тому желание КНДР заработать валюту в условиях санкций: она продает  китайским рыбакам право на ведение промысла у своих берегов. В результате местные рыбаки вынуждены плыть на простых деревянных лодках в отдаленные районы Японского моря, где их суда не выдерживают морской стихии.

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