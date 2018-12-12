Прямой эфир

Россиянам разрешили бесплатно рыбачить

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Государственной думы приняли законопроект о любительской рыбалке. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента в среду, 12 декабря.

Законопроект приняли в первом чтении еще в 2013 году. С тех пор не прекращались споры, какие нормы должны войти в документ. Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что депутатам удалось найти компромисс.

Он указал, что, согласно закону, граждане страны получат «свободный бесплатный доступ к любительской рыбалке». Ограничения будут действовать лишь на землях обороны и безопасности, на участках, выделенных для производства аквакультуры, а также на особо охраняемых природных территориях.

Николаев добавил, что споры были связаны с промысловыми участками, которые занимали более 80% от общей площади рек и озер. Однако их время прошло, и к 31 декабря 2020 года они будут закрыты.

Депутат подчеркнул, что на некоторых участках бассейнов Севера, Сибири и Дальнего Востока будет действовать правило «поймал — отпусти». Речь идет об участках, где занимаются культивацией и охранной особо ценных пород рыб. В этих регионах будет ограничена рыбалка с помощью сетей, а также подводная рыбалка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сайты с информацией о незаконных орудиях охоты и рыбалки заблокировали в РФ
В Сети появилось видео подводной рыбалки Владимира Путина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017