Мастерство в темноте

Рыбалка с птицами, или укаи, — старинное ремесло, которым в Японии начали заниматься еще в XVII веке. Существует она и в других азиатских странах. К воде рыбаки выходят в ночи: они зажигают специальные светильники, чтобы привлечь рыбу аю, на которую охотятся ручные бакланы. Как сегодня выглядит старинный промысел — в галерее портала iz.ru
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Фото: TASS/Barcroft Media/Asher Svidensky
Мастерство передается из поколения в поколение и оттачивается годами. Этому мастеру рыбалки укаи, Ю Мингу, — 73 года. На фото он одет в традиционный костюм рыбака ушо
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Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe
Традиция рыбалки с птицами в Азии восходит еще к VII веку — раньше на реке Нагара в Японии, где по-прежнему хранят традиции древнего промысла, большая часть рыбаков состояли на службе императорского дома. Сегодня рыбу к императорскому столу здесь ловят порядка шести человек
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TASS/Barcroft Media/Asher Svidensky
Сезон длится с июня по сентябрь, при этом тренировать птиц большинство рыбаков начинает еще в мае
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Переносят бакланов к месту рыбалки в специальных деревянных корзинах
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Перед началом рыбалки владельцы бакланов, их называют ушо, собираются у береговых костров. Нередко в одной лодке находятся сразу три человека — хозяин, которому принадлежат бакланы, и два подсобных рабочих или ученика
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Фото: Depositphotos/chungking
Считается, что зародилась традиция в Китае. На фото: китайские рыбаки на рассвете после целой ночи, проведенной на воде
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Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe
Обычно в рыбалке участвуют от 10 до 12 птиц. Их спускают на воду на тонких длинных поводках (впрочем, некоторых птиц отпускают на самостоятельную охоту). На клювах большинства из них есть специальные кольца, которые не дают им заглатывать крупную добычу
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Фото: TASS/Barcroft Media/Asher Svidensky
Со временем многие птицы учатся сразу отдавать крупный улов хозяину, получая взамен рыбешку помельче
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Впрочем, теперь за добытый птицами улов рыбаки получают не очень много: конкуренция с судами, которые занимаются промышленной рыбалкой, им не по плечу. Зато мастера укаи зарабатывают благодаря туристам, которые хотят вживую увидеть это зрелище — а оно на самом деле впечатляет
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