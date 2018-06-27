Мастерство в темноте

Впрочем, теперь за добытый птицами улов рыбаки получают не очень много: конкуренция с судами, которые занимаются промышленной рыбалкой, им не по плечу. Зато мастера укаи зарабатывают благодаря туристам, которые хотят вживую увидеть это зрелище — а оно на самом деле впечатляет