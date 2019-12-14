Посол России сравнил политику США в КНДР со «слоном в посудной лавке»

Политика США в направлении КНДР напоминает «слона в посудной лавке», заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора в эфире «Владивосток FM» в субботу, 14 декабря.

«Мы попытаемся американцев и их союзников убедить в том, что их политика на корейском направлении должна быть не как у слона в посудной лавке <...> У США получается так, что сила есть — ума не надо: давайте давить, все запрещать», — отметил Мацегора.

Посол также подчеркнул, что Россия и Китай в Совете безопасности ООН предложат «новый курс» в отношениях с Северной Кореей.

Как заявил дипломат, у России и США есть общие интересы в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время, по его мнению, США действует в противоречии с собственными интересами, ведя санкционную политику в отношении КНДР.

Мацегора допустил, что в следующем году Штаты могут ввести «полную блокаду» в отношении КНДР, пишет РБК.

США и Северная Корея начали переговоры по денуклеаризации полуострова в 2018 году, тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмену санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

После последней встречи Белый дом заявил о готовности пойти на уступки в диалоге с КНДР, если Пхеньян заморозит свою программу по разработке оружия массового поражения на время двусторонних переговоров.

7 декабря постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявлял, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США. В ответ американский лидер Дональд Трамп указал на риск Северной Кореи «потерять всё» в случае враждебных действий в отношении Соединенных Штатов.

В свою очередь, 10 декабря председатель северокорейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль назвал Трампа «нетерпеливым стариком» и заявил, что КНДР «нечего терять».