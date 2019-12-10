В КНДР назвали Трампа «нетерпеливым стариком»

Председатель северокорейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль назвал президента США Дональда Трампа «стариком, лишенным терпения». Об этом 9 декабря пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Таким образом политик отреагировал на заявление американского лидера о риске КНДР «потерять всё» в случае враждебных действий в отношение США.

Ким Ён Чхоль отметил, что американский лидер многого не знает о КНДР, которой, в свою очередь, нечего терять. Также он подчеркнул, что Ким Чен Ын слишком умен, чтобы развязывать войну.

«Хотя США могут лишить нас чего-то большего, они никогда не смогут избавить нас от сильного чувства собственного достоинства, мощи и негодования по отношению к США», — заявил северокорейский политик.

По его мнению, подобные угрозы со стороны Трампа свидетельствуют о том, что он «старик, лишенный терпения», отмечает «РИА Новости».

Ранее сегодня стало известно, что Совет Безопасности ООН проведет 11 декабря внеочередную встречу по ситуации вокруг ядерной программы КНДР по запросу Соединенных Штатов.

7 декабря постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявлял, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США.

США и КНДР ведут переговоры с 2018 года, когда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о ядерном разоружении Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако никаких изменений за этим не последовало.

После последней встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла 30 июня, Белый дом заявил о готовности пойти на уступки в диалоге с КНДР, если Пхеньян приостановит свою программу по разработке оружия массового поражения на время переговоров.

5 ноября Дональд Трамп написал письмо лидеру Южной Кореи Мун Чжэ Ину, в котором подчеркнул приверженность США мирному процессу денуклеаризации Корейского полуострова.