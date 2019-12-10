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Совбез ООН экстренно обсудит денуклеаризацию КНДР

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Совет Безопасности ООН проведет 11 декабря внеочередную встречу по ситуации вокруг ядерной программы КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

По словам собеседника агентства, проведение экстренной встречи по проблеме денуклеаризации Северной Кореи запросили США. Ожидается, что заседание пройдет в среду в открытом формате.

7 декабря постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сона заявлял, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с Соединенными Штатами.

США и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

После последней встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла 30 июня, Белый дом заявил о готовности пойти на уступки в диалоге с КНДР, если Пхеньян заморозит свою программу по разработке оружия массового поражения на время двусторонних переговоров.

В свою очередь, Россия призвала США и КНДР продолжить диалог по денуклеаризации Корейского полуострова.

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