США заявили о готовности проявить гибкость в переговорах с КНДР

Соединенные Штаты выразили готовность проявить гибкость в переговорах с Северной Кореей по денуклеаризации Корейского полуострова, однако Пхеньян должен избегать провокаций.

Об этом заявила в среду, 11 декабря, посол США в ООН Келли Крафт на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг ядерной программы КНДР.

«Мы готовы проявить гибкость, но мы не можем решать эту проблему в одиночку», — приводит ее слова Reuters.

Крафт добавила, что Северная Корея должна учавствовать в процессе и избегать провокаций. Кроме того, она уточнила, что Соединенные Штаты не просят КНДР первыми выполнить все условия.

США и Северная Корея начали переговоры в 2018 году, тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

После последней встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла 30 июня, Белый дом заявил о готовности пойти на уступки в диалоге с КНДР, если Пхеньян заморозит свою программу по разработке оружия массового поражения на время двусторонних переговоров.

7 декабря постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявлял, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США. В ответ американский лидер Дональд Трамп указал на риск Северной Кореи «потерять всё» в случае враждебных действий в отношении Соединенных Штатов.

В свою очередь, 10 декабря председатель северокорейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль назвал Трампа «нетерпеливым стариком» и заявил, что КНДР «нечего терять».