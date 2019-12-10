Помпео заявил о готовности США и России помочь в денуклеаризации КНДР

США и Россия готовы оказать Северной Корее помощь в продвижении цели к полной денуклеаризации полуострова. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря.

«И я, и министр иностранных дел Лавров полны решимости помочь Северной Корее достичь полной денуклеаризации. Это область, где наши цели (с Россией. — Ред.) совпадают. Нам нужно вместе разобраться в том, как помочь Северной Корее достичь этого, чтобы северокорейцы могли иметь светлое будущее, о чем говорил президент (США Дональд) Трамп», — отметил Помпео. Его слова приводит ТАСС.

Помимо этого госсекретарь подчеркнул, что США надеятся, что Россия будет соблюдать режим санкций от Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Он напомнил, что Россия неоднократно поддерживала принятие резолюций о санкциях СБ ООН против Северной Кореи, которые предлагали США. Помпео выразил благодарность России за работу по обеспечению соблюдения резолюций ООН.

«Много северокорейских рабочих находится в России. Резолюция СБ ООН обязывает их выслать. Уверен, что у них (у россиян. — Ред.) получится это сделать и до конца выполнить (резолюцию. — Ред.)», — добавил американский госсекретарь.

Ранее, 10 декабря, Майк Помпео заявил о недопустимости вмешательства России в американские выборы 2020 года. Госсекретарь подчеркнул, что в случае нарушения этой установки Соединенные Штаты будут вынуждены принять меры.