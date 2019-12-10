Помпео заявил о недопустимости вмешательства России в дела США

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предупредил российскую сторону о недопустимости вмешательства в американские выборы. Об этом он рассказал 10 декабря на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой в Вашингтоне.

«Что касается вмешательства в наши внутренние дела, то тут все было однозначно: это недопустимо», — приводит слова американского дипломата «РИА Новости».

Помпео предупредил, что в ответ на вмешательство со стороны России США будут вынуждены предпринять меры.

В свою очередь Лавров уточнил, что первые обвинения в адрес России прозвучали еще перед президентскими выборами в США в 2016 году. По его словам, тогда российские власти «запрашивали много раз» у администрации тогдашнего президента Барака Обамы возможность разобраться относительно подозрений в сторону России, однако у Вашингтона было «ноль реакции».

«Все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы в США безосновательны. Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели, и никто их нам не предъявил, наверное, просто потому что их не существует», — цитирует главу МИД РФ агентство.

Кроме того, Лавров предложил Помпео зафиксировать обязательства по невмешательству в дела друг друга по образцу обмена личными нотами, который состоялся в 1933 году при возобновлении дипотношений между СССР и США.

Лавров считает, что со временем «страсти понемногу улягутся» вокруг мнимого вмешательства РФ в выборы в США, пишет ТАСС.

Ранее, 10 декабря, Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Кроме переговоров с госсекретарем США Помпео, он планирует встретиться с лидером страны Дональдом Трампом и американскими политологами.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года «российских хакеров» обвиняли в том числе во вмешательстве в выборный процесс США. В марте 2019 года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.