В МИДе назвали пропагандистскими новые санкции США против России

Новые американские санкции против России — очередная пропагандистская атака. Об этом в пятницу, 6 декабря, говорится в комментарии департамента информации и печати МИДа.

«Цель инициаторов санкций — вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России. Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения», — отмечается в документе.

Также в ведомстве подчеркнули, что, как и предыдущие американские «выпады», эти санкции не останутся без ответа.

5 декабря США предъявили обвинения двум россиянам, подозреваемым в киберпреступлениях. Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в мошенничестве, организованном для незаконного присвоения денег и собственности с помощью установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры. Предполагается, что Якубец был организатором этой схемы, которая действовала с ноября 2011 года.

Также Соединенные Штаты ввели санкции против 17 граждан и семи российских компаний за «вредоносную» деятельность в киберсфере. Среди физических лиц оказались в том числе Якубец и Турашев.

Якубца называют лидером киберпреступной организации Evil Corp, также попавшей под рестрикции, Турашева — членом той же организации. Госдеп объявил награду в размере до $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию Якубца.

«Российских хакеров» обвиняли в том числе во вмешательстве в выборный процесс США. Расследование этого дела началось после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года. В конце марта 2019-го минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.