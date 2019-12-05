В Госдуме призвали игнорировать санкции минфина США против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов призвал не реагировать на решение Минфина США о введении санкций против России за киберпреступления. Об этом он сказал в четверг, 5 декабря, в интервью журналистам RT.

«Нам пора прекратить реагировать на бесконечные незаконные ограничения, которые вводят США. Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они за собой не влекут», — отметил политик.

Также Морозов указал на то, что России и Соединенным Штатам нужно выстраивать конструктивный диалог на основе учета взаимных интересов. При этом парламентарий добавил, что в медийной повестке нужно концентрироваться на позитивных аспектах развития росийско-американских отношений.

Ранее в этот день министерство финансов США ввело санкции против 17 граждан и семи российских компаний за «вредоносную» деятельность в киберсфере.

Среди физических лиц оказались граждане России, Украины и Узебкистана. В числе попавших под рестрикции компаний оказалась киберперступная организация Evil Corp, которая, по утверждению американских властей, является российской.

В ведомстве рассказали о том, что санкции против Evil Corp вводятся в рамках масштабной акции против «одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире».

5 декабря власти США предъявили обвинения двум гражданам России, которые подозреваются в киберпреступлениях.

Согласно обвинительному заключению, россияне Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в мошенничестве, организованном для незаконного присвоения денег и собственности с помощью установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры. Предполагается, что Якубец был организатором этой схемы, которая действовала с ноября 2011 года.

На сайте минфина отмечается, Якубец является лидером Evil Corp, а Турашев — членом организации.