В США двум россиянам предъявили обвинения в кибермошенничестве

Власти США предъявили обвинения двум гражданам России, которые подозреваются в киберпреступлениях. Об этом в четверг, 5 декабря, 5 декабря сообщает агентство Reuters.

Согласно обвинительному заключению, россияне Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в мошенничестве, организованном для незаконного присвоения денег и собственности с помощью установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры. Предполагается, что Якубец был организатором этой схемы, которая действовала с ноября 2011 года.

Других подробностей пока не приводится.

22 ноября другой россиянин, Алексей Бурков, обвиняемый в Соединенных Штатах в киберпреступлениях, отказался признавать свою вину — мужчине грозит до 80 лет тюрьмы по пяти эпизодам хакерства.