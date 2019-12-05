Прямой эфир
Сюжет:

В США двум россиянам предъявили обвинения в кибермошенничестве

0
Фото: Global Look Press/Lisa Forster/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США предъявили обвинения двум гражданам России, которые подозреваются в киберпреступлениях. Об этом в четверг, 5 декабря, 5 декабря сообщает агентство Reuters.

Согласно обвинительному заключению, россияне Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в мошенничестве, организованном для незаконного присвоения денег и собственности с помощью установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры. Предполагается, что Якубец был организатором этой схемы, которая действовала с ноября 2011 года.

Других подробностей пока не приводится.

22 ноября другой россиянин, Алексей Бурков, обвиняемый в Соединенных Штатах в киберпреступлениях, отказался признавать свою вину — мужчине грозит до 80 лет тюрьмы по пяти эпизодам хакерства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд в США вынес приговор россиянину Лисову
Помпео обвинил Китай в киберугрозах НАТО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019