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США ввели санкции против россиян и российских компаний за киберпреступления

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Фото: Global Look Press/Jim West/imagebroker
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Министерство финансов США ввело санкции против 17 граждан и семи российских компаний за «вредоносную» деятельность в киберсфере. Об этом в четверг, 5 декабря, говорится в заявлении на сайте американского ведомства.

Среди физических лиц оказались граждане России, Украины и Узебкистана. В числе попавших под рестрикции компаний оказалась киберперступная организация Evil Corp, которая, по утверждению американских властей, является российской.

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«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного ПО Dridex», — говорится в сообщении минфина.

В ведомстве рассказали о том, что санкции против Evil Corp вводятся в рамках масштабной акции против «одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире».

«Это скоординированное действие направлено на то, чтобы сорвать массовые фишинговые кампании, организованные этой российской хакерской группой», — подчеркнул минфин.

Ранее в этот день власти США предъявили обвинения двум гражданам России, которые подозреваются в киберпреступлениях.

Согласно обвинительному заключению, россияне Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в мошенничестве, организованном для незаконного присвоения денег и собственности с помощью установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры. Предполагается, что Якубец был организатором этой схемы, которая действовала с ноября 2011 года.

На сайте минфина отмечается, Якубец является лидером Evil Corp, а Турашев — членом организации.

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