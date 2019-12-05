США ввели санкции против россиян и российских компаний за киберпреступления

Министерство финансов США ввело санкции против 17 граждан и семи российских компаний за «вредоносную» деятельность в киберсфере. Об этом в четверг, 5 декабря, говорится в заявлении на сайте американского ведомства.

Среди физических лиц оказались граждане России, Украины и Узебкистана. В числе попавших под рестрикции компаний оказалась киберперступная организация Evil Corp, которая, по утверждению американских властей, является российской.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного ПО Dridex», — говорится в сообщении минфина.

В ведомстве рассказали о том, что санкции против Evil Corp вводятся в рамках масштабной акции против «одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире».

«Это скоординированное действие направлено на то, чтобы сорвать массовые фишинговые кампании, организованные этой российской хакерской группой», — подчеркнул минфин.

Ранее в этот день власти США предъявили обвинения двум гражданам России, которые подозреваются в киберпреступлениях.

Согласно обвинительному заключению, россияне Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в мошенничестве, организованном для незаконного присвоения денег и собственности с помощью установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры. Предполагается, что Якубец был организатором этой схемы, которая действовала с ноября 2011 года.

На сайте минфина отмечается, Якубец является лидером Evil Corp, а Турашев — членом организации.