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Госдеп США объявил вознаграждение в $5 млн за информацию о лидере Evil Corp

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa
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Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию и изобличению лидера российской хакерской преступной группировки Evil Corp Максима Якубца. Об этом сообщается на сайте минфина США в четверг, 5 декабря.

По словам замдиректора ФБР Дэвида Боудича, действия киберпреступников особенно опасны, поскольку они нацелены на на американские структуры во всех секторах и сферах жизни.

«ФБР при содействии частного сектора и международных партнеров США, посылает четкий сигнал о том, что мы будем работать вместе, чтобы расследовать и привлечь к ответственности всех преступников. У нас долгая память, и мы будем считать их ответственными перед законом, где бы они ни пытались скрыться», — приводится его заявление на сайте американского минюста.

Также Боудич отметил, что российское правительство предоставило ответ на запрос в рамках Договора о взаимной правовой помощи, передает ТАСС.

«По расследованию оно (правительство. — Ред.) было в некоторой степени полезно», — сказал замдиректора ФБР.

Ранее в Великобритании уже были осуждены восемь человек, связанных с группой Evil Corp, говорится в сообщении, распространенном британским Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA).

5 декабря минюст США ввел санкции против 17 физических лиц (граждан России, Украины и Узбекистана) и семи российских компаний за «вредоносную» деятельность в киберсфере. В список попала и компания Evil Corp, которую американский минфин называет российской киберпреступной организацией. По версии властей США, эта хакерская группировка похитила более $100 млн у сотен банков более чем в 40 странах путем распространения компьютерного вируса.

Ранее в этот день власти США предъявили обвинения двум гражданам России, которые подозреваются в киберпреступлениях.

Согласно обвинительному заключению, Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в мошенничестве, организованном для незаконного присвоения денег и собственности с помощью установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры. Предполагается, что Якубец был организатором этой схемы, которая действовала с ноября 2011 года.

На сайте минфина отмечается, что Якубец является лидером Evil Corp, а Турашев — членом организации.

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