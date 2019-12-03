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Песков назвал образ российских хакеров за рубежом «пугалкой»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Образ российских хакеров используется за рубежом как «пугалка» и способ отвлечения внимания населения от внутренних проблем, заявил во вторник, 3 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

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«Это такой устойчивый термин уже — российские хакеры, и его используют фактически как фетиш для отвлечения внимания от своих собственных проблем», — сказал представитель Кремля, комментируя утверждения о том, что якобы российские хакеры обнародовали переговоры между Великобританией и США.

По его словам, использование подобной «пугалки» очень удобно «для демонизации и прикрытия своей головной боли».

«Мы уже неоднократно встречались с этим, поэтому относимся к этому уже с известной долей иронии», — отметил Песков.

«Российских хакеров» обвиняли в том числе во вмешательстве в выборный процесс США. Расследование этого дела началось после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года. В конце марта 2019-го минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

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