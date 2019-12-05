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Посол России ответил на заявление о связи хакеров из Evil Corp с властями РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сообщения о связи обвиненных в кибермошенничестве российских хакеров, в том числе и группировки Evil Corp, с властями РФ не имеют никаких оснований. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

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«Официальные американские представители вновь беспочвенно обвинили правительство России. Попавшие под санкции «хакерские группировки» и связанные с ними лица, дескать, оказывали прямую помощь нашим властям в «злонамеренной деятельности в киберпространстве». Никаких доказательств при этом не представлено», — сообщил Антонов, отметив, что подобная практика «стала нормой для партнеров».

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон постоянно игнорирует предложения Москвы наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, чтобы совместно реагировать на такие угрозы. Вместо этого Штаты навешивают на Россию «ярлык киберпреступника», что, по словам Антонова, никак не поможет стабилизации двухсторонних отношений.

Ранее в этот же день США предъявили обвинения двум россиянам, которые подозреваются в киберпреступлениях.

Согласно обвинительному заключению, Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в мошенничестве, организованном для незаконного присвоения денег и собственности с помощью установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры. Предполагается, что Якубец был организатором этой схемы, которая действовала с ноября 2011 года.

Позднее же Штаты ввели санкции против 17 граждан и семи российских компаний за «вредоносную» деятельность в киберсфере. Среди физических лиц оказались граждане России, Украины и Узбекистана, в том числе Якубец и Турашев.

Якубца называют лидером киберпреступной организации Evil Corp, также попавшей под рестрикции, а Турашева — членом организации. Госдеп объявил награду в размере до $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию Якубца.

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