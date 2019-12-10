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Лавров предложил США продлить СНВ-3

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3). Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

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«Россия подтвердила свое предложение уже сейчас принять решение о том, что этот договор (СНВ) будет продлен», — приводит «Интерфакс» слова Лаврова на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его мнению, таким образом две по-прежнему крупнейшие ядерные державы — США и Россия успокоят «мировое общественное мнение» и смогут избежать вакуума в вопросе контроля над вооружениями, сообщает ТАСС.

Кроме того, в ходе встречи Лавров обратил внимание на негативные последствия выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Лавров прилетел в Вашингтон 10 декабря. Перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом, запланированной на этот день, у Лаврова прошла беседа с госсекретарем США Майком Помпео.

Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 «всё новое оружие России».

5 декабря президент России Владимир Путин предложил США продлить договор СНВ-3 без предварительных условий.

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