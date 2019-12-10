Лавров прибыл с рабочим визитом в Вашингтон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Самолет с российской делегацией приземлился в 00:50 по местному времени (8:50 мск), сообщает ТАСС во вторник, 10 декабря.

Отмечается, что визит российского министра в США продлится менее суток. За это время Лавров планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, а также провести переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео и американскими политологами.

7 декабря появилось сообщение о том, что госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с Лавровым российско-американские отношения, контроль над вооружениями, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

В предыдущий раз российский министр иностранных дел посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Тогда он встретился с Трампом и тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном.