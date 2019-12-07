Помпео обсудит с Лавровым контроль надо вооружениями, Сирию и Украину
Госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вашингтоне российско-американские отношения, контроль над вооружениями, а также ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей администрации Соединенных Штатов.
По словам источников агентства, Помпео и Лавров, как ожидается, обсудят вопросы контроля над вооружениями, ситуацию на Украине и в Сирии, а также другие моменты, связанные с напряженными отношениями США и России.
Отмечается, что по итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств проведут совместную пресс-конференцию.
Ранее 5 декабря в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Лавров может посетить США 10 декабря. В ведомстве отметили, что данный визит «прорабатывается».
23 ноября глава МИД РФ встречался с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном в японском городе Нагое, где прошло совещание глав дипломатических ведомств стран G20. Тогда Лавров сообщил, что обсудил с Салливаном решение проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.
Последний раз российский министр иностранных дел посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Тогда он встретился с американскими президентом Дональдом Трампом и тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном.