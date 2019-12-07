Прямой эфир

Помпео обсудит с Лавровым контроль надо вооружениями, Сирию и Украину

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вашингтоне российско-американские отношения, контроль над вооружениями, а также ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей администрации Соединенных Штатов.

Смирные инициативы: в Париже обсудили угрозы миропорядку
Сергей Лавров призвал Запад учитывать интересы многополярного мира

По словам источников агентства, Помпео и Лавров, как ожидается, обсудят вопросы контроля над вооружениями, ситуацию на Украине и в Сирии, а также другие моменты, связанные с напряженными отношениями США и России.

Отмечается, что по итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее 5 декабря в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Лавров может посетить США 10 декабря. В ведомстве отметили, что данный визит «прорабатывается».

23 ноября глава МИД РФ встречался с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном в японском городе Нагое, где прошло совещание глав дипломатических ведомств стран G20. Тогда Лавров сообщил, что обсудил с Салливаном решение проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.

Последний раз российский министр иностранных дел посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Тогда он встретился с американскими президентом Дональдом Трампом и тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров заявил о попытках США «удушить» Иран экономически
Госдеп анонсировал переговоры между РФ и США по стратегической стабильности

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019