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Лавров заявил о попытках США «удушить» Иран экономически

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Фото: flickr.com/МИД России
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США пытаются экономически задушить Иран, а также стимулировать беспорядки в стране. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на V международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог».

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«В Иране проблемы очень серьезные, в том числе из-за того, что американцы совершенно противоправно объявили санкции против этой страны, вышли из договоренности об иранской ядерной программе, а всех остальных, включая Иран, заставляют ее выполнять», — цитирует его «РИА Новости».

Глава российского МИДа назвал подобные действия абсурдом и отметил, что план Соединенных Штатов заключается в том, чтобы «удушить Иран экономически и стимулировать недовольство народа».

Также Лавров добавил, что Россия выступает за решение любых проблем путем инклюзивного диалога.

Ранее, 3 декабря, Иран заявил о намерении взыскать $130 млрд с США из-за беспорядков в стране. Иски и жалобы поданы гражданами, которые понесли ущерб от действий Вашингтона. На данный момент рассмотрено более 360 дел.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин — с $0,09 до $0,2 за литр. После этого в стране начались протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты подожгли офисы по меньшей мере 100 банков и автозаправки.

Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По данным властей, в общей сложности погибли 12 протестующих. Правозащитники из Amnesty International заявили Reuters о более 100 убитых. В частности, они утверждают, что по протестующим стреляли снайперы с крыш домов и с вертолета.

22 ноября силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) задержали около 100 лидеров протестных акций в разных регионах страны. Позже в стране задержали еще 180 зачинщиков беспорядков. Их обвинили в нападении на государственные здания, поджоги и атаки на полицейские участки.

В начале декабря полиция Ирана арестовала 79 человек, которые напали на ряд предприятий, в том числе военные и полицейские базы, во время беспорядков в провинции Хузестан.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

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