В Иране арестовали около 180 зачинщиков беспорядков

В Иране арестованы около 180 зачинщиков беспорядков, которые прошли в стране в минувшие дни. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник в воскресенье, 24 ноября.

Как сообщает собеседник агентства, задержанных обвиняют в нападении на здания госучреждений, поджогах, атаках на полицейские участки и агитации граждан к участию в антигосударственных мероприятиях.

Сейчас силы внутренней безопасности страны продолжают выявлять и задерживать нарушителей порядка.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин — с $0,09 до $0,2 за литр. После этого в стране прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты подожгли офисы по меньшей мере 100 банков и автозаправки.

Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По данным властей, в общей сложности погибли 12 протестующих. Правозащитники из Amnesty International заявили Reuters о более 100 убитых. В частности, они утверждают, что по протестующим стреляли снайперы с крыш домов и с вертолета.

22 ноября стало известно, что около 100 лидеров протестного движения в Иране задержаны силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана).