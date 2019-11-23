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Госдеп призвал Facebook заблокировать лидеров Ирана

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Rouzbeh Fouladi
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Госдепартамент США призвал социальные сети Facebook, Twitter и Instagram заблокировать аккаунты руководителей Ирана за отключение интернета в стране. С таким обращением выступил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

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«Этот очень лицемерный режим. Власти блокируют интернет, в то время как сами продолжают использовать аккаунты в социальных сетях», — сказал дипломат в эфире Bloomberg.

В частности, Хук призвал отключить аккаунты религиозного деятеля и верховного лидера Ирана Али Хаменеи, главы МИДа Мохаммада Джавада Зарифа, президента страны Хасана Роухани до тех пор, пока они не восстановят интернет по всей стране.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза — с $0,09 до $0,2 за литр. После этого в стране прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты подожгли офисы по меньшей мере 100 банков и автозаправки.

Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По данным властей, в общей сложности погибли 12 протестующих. Правозащитники из Amnesty International заявили Reuters о более 100 убитых. В частности, они утверждают, что по протестующим стреляли снайперы с крыш домов и с вертолета.

Проверить данные правозащитников относительно числа жертв не представлялось возможным, так как, начиная с субботы, в стране был почти полностью отключен интернет. Сеть частично восстановили только в четверг, 21 ноября.

Исследователь сетевой безопасности в нью-йоркском Центре по правам человека в Иране Амир Рашиди сказал CNN, что это самое масштабное отключение интернета из всех, когда-либо зафиксированных NetBlocks. По его словам, когда в декабре 2017 года и январе 2018 года в Иране проходили массовые акции протеста, отключение мессенджера Telegram способствовало снижению беспорядков.

Правительственный ресурс Press TV приводил слова Роухани, который заявил, что руководство страны действует в интересах народа. По его словам, возросшую прибыль планируется использовать для улучшения жизни бедных слоев населения.

Госдеп США осудил руководство Ирана за такой шаг. Официальный представитель ведомства Морган Ортагус заявила, что Вашингтон выражает поддержку «многострадальному народу Ирана», который «выходит на протесты против последней несправедливости коррумпированного режима у власти».

Иран владеет одними из крупнейших запасов нефти в мире, но из-за проблем с ее переработкой вынужден импортировать бензин в страну. Проблемы усугубляются американскими санкциями.

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