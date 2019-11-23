Помпео пообещал усилить санкции против Ирана
Вашингтон введет новые санкции против Ирана из-за реакции властей страны на протесты, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Iran International. Текст интервью 23 ноября опубликовали на сайте Госдепартамента.
«Как мы ввели санкции против министра связи Ирана, мы введем (новые. — Ред.) санкции. Откажем им в визах, в другом всем тем, кто ведет себя, как иранские лидеры», — заявил он.
Помпео отметил, что нынешние санкции — результат того, что иранское руководство отключило интернет.
«Они обрушили возможность иранцев говорить, общаться, их свободу <...> Власти пытались подавить протесты. Поэтому мы ввели санкции против ответственных за это. Продолжим это делать», — подчеркнул госсекретарь.
Днем ранее сообщалось, что США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми.
21 ноября, власти Ирана частично восстановили в стране доступ в интернет. Сеть появилась в провинции Хормозган. У пользователей, в частности, появилась возможность пользоваться мессенджером WhatsApp и соцсетью Instagram.
Госдеп США осудил руководство Ирана за такой шаг. Официальный представитель ведомства Морган Ортагус заявила, что Вашингтон выражает поддержку «многострадальному народу Ирана», который «выходит на протесты против последней несправедливости коррумпированного режима у власти».