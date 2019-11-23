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Помпео пообещал усилить санкции против Ирана

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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Вашингтон введет новые санкции против Ирана из-за реакции властей страны на протесты, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Iran International. Текст интервью 23 ноября опубликовали на сайте Госдепартамента.

«Как мы ввели санкции против министра связи Ирана, мы введем (новые. — Ред.) санкции. Откажем им в визах, в другом всем тем, кто ведет себя, как иранские лидеры», — заявил он.

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Помпео отметил, что нынешние санкции — результат того, что иранское руководство отключило интернет.

«Они обрушили возможность иранцев говорить, общаться, их свободу <...> Власти пытались подавить протесты. Поэтому мы ввели санкции против ответственных за это. Продолжим это делать», — подчеркнул госсекретарь.

Днем ранее сообщалось, что США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми.

21 ноября, власти Ирана частично восстановили в стране доступ в интернет. Сеть появилась в провинции Хормозган. У пользователей, в частности, появилась возможность пользоваться мессенджером WhatsApp и соцсетью Instagram.

В ноябре в Иране был ограничен доступ к интернету на фоне протестных акций из-за решения президента Ирана Хасана Роухани повысить цены на бензин на 50%, чтобы на полученные средства оказывать материальную помощь бедным в стране.

Госдеп США осудил руководство Ирана за такой шаг. Официальный представитель ведомства Морган Ортагус заявила, что Вашингтон выражает поддержку «многострадальному народу Ирана», который «выходит на протесты против последней несправедливости коррумпированного режима у власти».

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