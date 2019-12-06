В Китае заявили о контрпродуктивности санкций США против Фордо в Иране

Санкции США в отношении ядерного объекта Фордо в Иране не будут продуктивными. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Участники встречи в Вене (по иранской ядерной программе. — Ред.) выражают сожаление по поводу того, что США возвращают режим санкций против объекта в Фордо», — цитирует его слова «РИА Новости».

Ранее 18 ноября глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США приняли решение восстановить односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо с 15 декабря. По его словам, решение отменить исключения из санкций было принято после того, как о планах по обогащению урана объявил президент Ирана Хасан Роухани. Помпео подчеркнул, по мнению Вашингтона, для Тегерана «допустимое количество обогащенного урана должно равняться нулю».

6 ноября в Тегеране сообщили о начале четвертого этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Этап начнется с газификации центрифуг на объекте в Фордо, которая сделкой запрещена. По словам президента Ирана Хасана Роухани, газификация прекратится, когда стороны сделки вернутся к исполнению своих обязательств.

Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании выразили обеспокоенность по поводу начала обогащения урана на заводе в Фордо и призвали иранские власти не нарушать ядерную сделку.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после того, как США объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.