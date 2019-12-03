Рябков рассказал о перспективах сохранения СВПД

Стороны стараются сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако «в целом поезд ушел». Об этом во вторник, 3 декабря, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Хочется надеяться на лучшее. Но в целом я думаю, что поезд ушел. Возможно, со временем возникнет что-то иное. Но это уже будет в другом жанре, другой стилистике», — цитирует его «РИА Новости».

Российский дипломат отметил, что стороны стараются сохранить имеющиеся договоренности, поскольку они «доказали свою эффективность». Однако Рябков подчеркнул, что сейчас обстоятельства оказались настолько сильны, что уверенности в сохранении ядерной сделки даже в «подвешенном» состоянии нет.

Ранее в этот день замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен выходить из ядерной сделки.

6 ноября Тегеран заявил о начале четвертого этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Этап начнется с газификации центрифуг на объекте в Фордо, которая запрещена ядерной сделкой. По словам президента Ирана Хасана Роухани, газификация прекратится, когда стороны сделки вернутся к исполнению своих обязательств.

Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании выразили обеспокоенность по поводу начала обогащения урана на заводе в Фордо и призвали иранские власти не нарушать ядерную сделку.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.