Иран заявил об отсутствии намерения выходить из ядерной сделки

Тегеран не намерен выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил замглавы МИД страны Аббас Аракчи в ходе встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«Нашей целью не является выход из Совместного всеобъемлющего плана действий, однако спустя год терпения и отсутствия реализации обязательств европейскими сторонами мы приняли решение о сокращении обязательств», — цитируются слова дипломата на информационном портале правительства Ирана, передает «РИА Новости».

Аракчи отметил, что в случае снятия санкций с Ирана страна сможет пользоваться преференциями, предусмотренными ядерной сделкой. Тогда Тегеран вернется к выполнению положений СВПД, от которых он отказался.

6 ноября Тегеран заявил о начале четвертого этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Этап начнется с газификации центрифуг на объекте в Фордо, которая запрещена ядерной сделкой. По словам президента Ирана Хасана Роухани, газификация прекратится, когда стороны сделки вернутся к исполнению своих обязательств.

Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании выразили обеспокоенность по поводу начала обогащения урана на заводе в Фордо и призвали иранские власти не нарушать ядерную сделку.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.