Иран намерен взыскать с США $130 млрд

Иран заявил о намерении взыскать $130 млрд с США из-за беспорядков в стране. Об этом заявил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.

Иски и жалобы поданы гражданами, которые понесли ущерб от действий Вашингтона, отметил Эсмаили. На данный момент рассмотрено более 360 дел.

«Правительство должно помочь в исполнении этих законов против правительства США в пользу наших граждан», — приводит его слова агентство Mizan во вторник, 3 декабря.

22 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп решил не продлевать срок действия исключений из санкций в отношении Ирана. Таким образом, со 2 мая государства, покупающие у Исламской Республики нефть, должны будут прекратить это делать, иначе им будут грозить санкционные меры со стороны Вашингтона. Как заявила позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, «президент Трамп принял данное решение, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю».

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор Исламской Республики. При этом несколько стран получили «разрешение» закупать у Ирана нефть до мая 2019 года.