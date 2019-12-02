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В Иране арестовали 79 человек за проникновение на военные объекты

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Фото: REUTERS/Alaa al-Marjani
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Полиция Ирана арестовала 79 человек, которые напали на ряд предприятий, в том числе военные и полицейские базы, во время беспорядков в провинции Хузестан, которые прошли по стране на фоне решения правительства Ирана повысить цены на топливо. Об этом сообщило агентство Tasnim в понедельник, 2 декабря.

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Ранее, 22 ноября, силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) задержали около 100 лидеров протестных акций в разных регионах страны. Позже в стране задержали еще 180 зачинщиков беспорядков. Их обвинили в нападении на государственные здания, поджоги и атаки на полицейские участки.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин — с $0,09 до $0,2 за литр. После этого в стране начались протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты подожгли офисы по меньшей мере 100 банков и автозаправки.

Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По данным властей, в общей сложности погибли 12 протестующих. Правозащитники из Amnesty International заявили Reuters о более 100 убитых. В частности, они утверждают, что по протестующим стреляли снайперы с крыш домов и с вертолета.

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