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Иран продолжил экспортировать нефть в обход санкций США

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Иран продолжает экспортировать нефть, несмотря на действующие санкции США. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявил первый вице-президент страны Эсхак Джахангири.

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«Несмотря на максимальное экономическое и психологическое давление США, а также на санкции, введенные против нашего нефтяного экспорта, мы продолжаем продавать нашу сырую нефть, используя альтернативные способы», — цитирует его Tehran Times.

Джахангири отметил, что действия Соединенных Штатов нацелены на то, чтобы привести к коллапсу экономику Ирана и нарушить его территориальную целостность. Однако, по словам вице-президента, американской стороне не удалось сократить нефтяной экспорт до нуля.

22 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп решил не продлевать срок действия исключений из санкций в отношении Ирана. Таким образом, со 2 мая государства, покупающие у Исламской Республики нефть, должны будут прекратить это делать, иначе им будут грозить санкционные меры со стороны Вашингтона. Как заявила позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, «президент Трамп принял данное решение, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю».

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор Исламской Республики. При этом несколько стран получили «разрешение» закупать у Ирана нефть до мая 2019 года.

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