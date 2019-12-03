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Госдеп анонсировал переговоры между РФ и США по стратегической стабильности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Проведение нового раунда консультаций между Россией и Соединенными Штатам по стратегической стабильности ожидается в ближайшее время. Об этом заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

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В ходе выступления в комитете по иностранным делам сената конгресса США он напомнил об уже состоявшихся двух раундах этих консультаций. «Мы привержены тому, чтобы провести еще один», — цитирует его во вторник, 3 декабря, ТАСС.

Вопрос состоит в выборе приемлемого времени для сторон, добавил Форд, выразив надежду на продолжение консультаций в ближайшее время.

В конце ноября первый заместитель американского госсекретаря Джон Салливан заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в японской Нагое, что улучшение отношений России и США зависит от выполнения Москвой Минских договоренностей.

Как ранее сообщил журналистам Лавров, ключевой темой встречи стали «многочисленные проблемы», накопившиеся в отношениях Москвы и Вашингтона. Обсуждались также и пути их урегулирования.

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