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В МИДе рассказали о возможном визите Лаврова в Вашингтон

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В Министерстве иностранных дел России сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров может посетить США 10 декабря, передает ТАСС в четверг, 5 декабря.

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Главы МИД группы обсудили в Нагое проблемы глобального управления, а Сергей Лавров еще и встретился с будущим послом США в РФ

«Визит прорабатывается», — уточнили в министерстве.

23 ноября Лавров встречался с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном в японском городе Нагое, где прошло совещание глав дипломатических ведомств стран G20.

Тогда глава внешнеполитического ведомства сообщил, что обсудил с Салливаном решение проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.

В свою очередь Салливан заявил, что улучшение отношений России и США зависит от выполнения Минских договоренностей.

Лавров посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Тогда он встретился с американскими президентом Дональдом Трампом и тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

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