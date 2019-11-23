Лавров озвучил темы предстоящих переговоров с главой МИД Японии

Новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги посетит Россию в декабре. Об этом на полях встречи министров иностранных дел стран G20 в Нагое рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что планирует обсудить с японским министром военный альянс Токио и Вашингтона, а также его направленность против Москвы. Лавров рассказал, что в отношениях с Японией США не стесняется публично подтверждать, что главной угрозой для них являются Россия и Китай, а все их военные альянсы направлены против Кремля, пишет «РИА Новости».

«Мы, конечно, привлекли вчера на встрече с министром иностранных дел Японии внимание к тому, что это расходится с заверениями, которые нам дают японцы, о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса против Российской Федерации», — добавил Лавров и подчеркнул, что диалог будет продолжаться.

Кроме того, Москва передала японским коллегам по линии МИДа и по линии Совета Безопасности перечень конкретных озабоченностей России в сфере собственной безопасности. Токио заявил, что отреагирует на эти озабоченности.

22 ноября министры встретились на полях встречи министров иностранных дел стран G20 в Нагое. Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах двусторонних отношений, а также обсудили ряд актуальных вопросов в сфере торгово-экономического сотрудничества.

Ранее министры двух стран встречались 25 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Тогда Мотэги остался доволен переговорами и обещал проработать возможность своего визита в Россию.