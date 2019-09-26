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Новый глава МИД Японии остался доволен встречей с Лавровым

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги остался доволен встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом он заявил ТАСС на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Прошедшая встреча Лаврова и Мотэги стала первой с момента назначения японца на пост министра. Он ранее неоднократно высказывался за скорейшую встречу с российским коллегой для обсуждения заключения мирного договора.

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Вначале Тосимицу поблагодарил Лаврова за любезное поздравительное послание в связи с его вступлением в новую должность. Кроме того, он рассказал, что намерен тесно взаимодействовать и вести конструктивные дискуссии, в том числе на тему японо-российской совместной хозяйственной деятельности.

В свою очередь Лавров поблагодарил Мотэги за помощь в оформлении американской визы для переводчика в российской делегации. По его словам, еще три дня назад у российского переводчика не было американкой визы.

«Наши японские друзья решили вопрос с американцами в один момент — виза была незамедлительно выдана, и сегодня мы имеем возможность полноценно поговорить», — рассказал Лавров.

Затем министры остались для переговоров тет-а-тет. Отмечается, что был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений. Рассмотрен график политического диалога, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках ООН.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году Путин и Абэ договорились начать переговоры о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

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