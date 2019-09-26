Глава МИД Японии согласился проработать вопрос о визите в Россию

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги договорился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проработать возможность его визита в Россию в ближайшее время. Об этом стало известно по итогам встречи министров в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo, в ходе встречи министры также подтвердили намерение развивать двусторонние отношения между Японией и Россией «в широких областях».

25 сентября сообщалось, что Мотэги остался доволен встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Прошедшая встреча Лаврова и Мотэги стала первой с момента назначения японца на пост министра.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году Путин и Абэ договорились начать переговоры о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.